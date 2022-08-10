民進黨桃園市長參選人林智堅昨遭台大認定論文抄襲，撤銷其碩士學位，成輿論焦點。媒體人韋安指出，林論文雖被台大認定抄襲，但民進黨應會透過提訴願、行政訴訟兩招，來繼續挺下去；綠營的底氣在於，認為林的對手國民黨的張善政實在太弱，他們絕對有贏的可能。

韋安昨日在臉書發文表示，雖然林智堅被台大認定論文抄襲，但民進黨應該還是會提訴願、行政訴訟，用這兩招來繼續挺下去。因為他們認為，林的對手張善政實在太弱了，林絕對有贏的可能。

此說法引發熱議，網友紛紛留言表示：「就是因為桃園其他候選人是自我感覺良好的躺平族，才有這麼絕妙的戰法」、「不能同意你再多」、「張善政真的別再佛系了」、「台灣人是健忘的，張善政要更積極一點」、「國民黨千萬別以為穩贏」。

也有網友認為：「民進黨是執政黨，絕不可做錯誤的示範，必須以身作則，從最高領導者的頭開始，不能一錯再錯，禁止錯到底，不然註定讓人看破手腳」、「這麼明顯的錯誤行為，還能硬拗成是，那教育部就廢了，總統也不要做，真是不要臉」、「我比較好奇的是選舉公報上的學歷該寫甚麼？」「依法還要再於校內進行一次申訴才可提訴願，只是那時就是選前1個月啦！」