大型砂石貨車常因「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故就造成嚴重車禍傷亡案件。大甲警分局義里派出所轄內工業區常有大型車出入，所長紀適華昨日特召集正隆公司旗下貨運承攬商宣導交通安全；警方指出，現場除透過簡報講解外，還引用大量實際交通案例警惕駕駛司機用路安全習慣。
紀適華表示，因大型車駕駛人座位較高，駕駛人視野易受車體阻擋，造成視野死角多，加上大型車的內輪差（轉彎半徑）較大，較可能發生前輪已通過，後輪卻壓到路旁行人或機車的情形；另外大型車行進中有「推」、「吸」強力氣流，亦容易影響一旁行進機車的穩定性造成車禍事故發生。
大甲警分局呼籲，除大型砂石貨車業者及駕駛人應遵守相關承載規定及交通規則，並隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以防範大型（砂石貨）車的視覺死角及內輪差造成的車禍發生；呼籲民眾於道路上遇有大型車輛應保持安全距離，避免進入視野死角，或穿著亮色衣服有提醒效果。
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