全球最大牛仔褲製造商如興(4414)，本周股價牛氣沖天，連續拉4根停板，早盤漲停追價買單逾4000張，股價已經從上周盤中低點2.22元，拉至今早盤3.46元，短線漲幅達55%。

由於如興已轉為全額交割股，本周單日成交量都在5000張以下。而買超券商較明顯為元富證券。市場目前靜待如興公布2Q及上半年財報。

如興今年1至6月累計合併營收達新台幣85.7億，相較去年成長13.36%，公司表示，現已進入出貨旺季，未來3個月營收能見度仍高，目前應收帳款帳期最長為90天，參考以往之經驗，實際收回天數約80天。針對閒置資產處置之部份，目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地，按出售合約，至今年年底前依合約約定公司將可收回美金1,780萬元，折合新臺幣約5.25億元。公司截至目前為止銀行往來及債信一切正常，現金流量完全足以支應公司未來之營運及維持公司相關之債信。

如興表示，為使營運儘速回歸正軌，於8月3日依法召開臨時董事會，選任法人董事英屬維京群島商JDU Opportunities Limied代表人張水江擔任董事長，除將依法釐清、補救自111年7月15日起至111年8月1日間所生之無謂紛擾外，並戮力遵法整頓公司對內、對外之各項事務、財務與業務，俱屬本公司當前首要之務。另為維護本公司、全體股東之權益與確保資本市場之秩序不致於遭破壞殆盡，本公司經營團隊將對造成對本公司、全體股東與廣大投資人損害之人與事，盡速採行必要之維權與究責行動，以示本公司遵行法令與落實公司治理，並善盡身為上市公司一員之社會責任！