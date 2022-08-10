根據國發會的人口推估報告顯示，2020年國內總人口數轉為負成長，將於2025年提早進入超高齡社會，意指65歲人口占比逾20%，高齡社會儼然成為不可忽視的議題。全球人口老化速度最快的國家之一日本，多年來持續推行以照護老年者為主的養生村，在台灣，也有結合飯店渡假享受與康養服務的「日初不老莊園2」，亦是全台首個可以出售的養生村，甫公開備受關注。

渡假村型養生宅正夯 「日初不老莊園2」享海灣第一排及健康公設。

辛苦工作大半輩子，「養老」就該好好享受！先前，原本旅居印尼的知名藝人白嘉莉，因回台年花200萬住五星飯店養老成為話題。近年，越來越多民眾選擇提早規劃享受退休生活，飯店服務固然舒適，但缺乏樂齡族所需的康養照護，不過擁有遠見的日勝生集團選址於淡水三芝，針對長輩及退休族群，打造兼具關懷保養與促進健康的養生園區。

專案經理陳秉聲表示，「日初不老莊園2」從客廳、房間、到陽台、浴缸皆享有海景視野且鄰近萬坪公園；公設規劃科技智慧健身房、瑜珈冥想室、SPA按摩室、KTV及多功能學藝空間等，並引進專業康養團隊「樂陶居」進駐，會定時舉辦豐富的活動課程，舉凡大齡學堂、人際服務及健康促進等，讓長者可以在這裡擴大自己的生活圈，增加人與人之間的互動；整個社區更配有超寬頻(UWB)的智慧定位系統及UD全齡通用設計，後者意指以無障礙環境為基礎，以同理心思維營造出的友善環境之設計觀念，讓所有人都能方便使用。

值得一提的是，本案為響應政府的「在宅養老」推廣，以及解決養老院的老舊設備、一般住宅無康養物館等問題，突破過往只租不賣的模式，首創租售混合營運，提供長者擁有自宅歸屬感及自由度，甚至能夠更有效地安排資產配置，傳承下一代。

圖為科技智慧健身房。 (截取自youtube)

對於樂齡族的用心規劃，也讓日勝生集團入圍2022房產金牌卓越評鑑大賞。若能居住在度假村般的養生宅，相信能開啟令人期待的下半場人生。