錼創科技（6854）辦理現金增資6,305張，初次上市股票承銷案採100％詢價圈購方式辦理，投資人參與圈購意願熱烈，已於8月5日順利完成，承銷價敲定為105元，該股將於8月18日上市。

國內LED廠經歷過美好歲月，LED背光導入手機、TV時代，因陸資廠尚未切入LED產業，台LED廠獨拿獲利，晶電、億光（2393）、榮創（3437），以及去年上市的富采（3714）均曾是百元俱樂部成員，錼創因其獨特技術，加上身為創新板第一家上市的獨角獸企業，主管機關、券商全力造勢，錼創掛牌價為類股史上第一檔以三位數掛牌的LED股。

根據公告所示，錼創科技由員工認購945張，承銷團認購617張，1張保留給財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，其餘4,742張供合格投資人圈購。股票承銷期間預估在8月11日至8月15日，最快將於8月18日掛牌上市。

錼創科技，資本額10.7億元，在MicroLED技術領先全球同業，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等一條龍製程，且同時具備自製設備與調校能力，係目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商。產品可應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等，由於MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點，相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。