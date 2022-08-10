臺灣產物 前七月每股稅前淨利1.76元 10:072022/08/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）表示，依保險業財務報告編製準則自行結算7月單月營收淨額為新台幣5.64億元，7月單月稅前淨利為1.69億元；該公司自行結算1~7月累計營收淨額為35.82億元，1~7月累計稅前淨利為6.37億元，自結稅前每股盈餘為1.76元。 公股銀保險業務 鎖定高額保障 產壽險增資 恐創四年新高 滬指半日漲9點 深成指漲77點 #臺灣產物 #自行結算 #額為 #每股稅前淨利 #保險業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指半日漲10點 深成指漲23點 13:162022/08/09 財經 滬指四連漲 全日漲10點 17:082022/08/09 財經 A股8月開門紅 創指探底回升漲逾2％ 16:242022/08/01 財經 吳東亮提3解方 籲鬆綁壽險監理 04:102022/07/29 財經焦點 保險業務員亂教確診者 金管會警告 04:102022/08/03 金融．稅務 貪上億理賠金 裝瞎詐保集團栽了 04:102022/08/05 社會新聞 《金融》產險業總經理會議 聚焦6大議題 08:382022/08/10 財經 防疫險慘賠 產險業提通路管制 04:102022/08/10 財經要聞 獵風者衛星上太空 臺產當靠山 04:102022/07/29 專題周報 吳東亮：保險監理需在地化配套 04:102022/07/29 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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