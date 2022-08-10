臺灣產物（2832）表示，依保險業財務報告編製準則自行結算7月單月營收淨額為新台幣5.64億元，7月單月稅前淨利為1.69億元；該公司自行結算1~7月累計營收淨額為35.82億元，1~7月累計稅前淨利為6.37億元，自結稅前每股盈餘為1.76元。

公股銀保險業務 鎖定高額保障
產壽險增資 恐創四年新高
滬指半日漲9點 深成指漲77點
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