搶攻夏季消暑美食商機，台北晶華酒店即日起在館內2樓「上庭酒廊」和「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出沁涼開胃的「繽紛冷肉起司盤」，內容包含西班牙伊比利火腿與臘腸、黑胡椒牛肉片、艾登乳酪、帕馬森起司、胡桃、杏桃乾等近10款佐酒美食，可供2至4人享用，每份1,280元起。晶華並同步推出「夏‧酒菜」美食住房專案，房客可入住17坪的雲天露臺客房、在房內享用4人份的「繽紛冷肉起司盤」以及4瓶香醇紅酒，每房4人每人1,995元起。

「Charcuterie Board 熟食冷肉起司盤」在美國社群媒體火紅、掀起一陣IG打卡風潮。打開Google「全球2021年搜尋排行榜」中的食物類別清單，在IG上相當火紅的「熟食冷肉盤 Charcuterie Board」名列前茅，消費者只要輸入關鍵字，即可以看到一幅幅如同畫作般、以各式冷肉、起司、堅果、果乾與餅乾等食材排列組合而成的繽紛美味。據說這股風潮最早是來自一位美國的網紅Marissa Mullen ，她率先將不同的熟食冷肉結合各式起司與堅果、在木質餐板上排成一盤盤藝術創作並上傳至網路，吸睛的照片引起其他歐美網紅與餐廳主廚的效法，紛紛開始自行創作並上傳照片，帶起了這股藝術冷肉盤的風潮。

熟食冷肉盤的歷史最早可追溯至15世紀的歐洲，當時保存肉類食物的方法多半是採用風乾、煙燻或鹽漬，食用時僅需取出切片、即可搭配起司、麵包、或是佐酒入口，成品風味強烈、香氣獨具，至今一直是歐美飲食文化中、搭配紅白酒食用的開胃前菜首選。

緊扣著這個在年輕消費族群中大為流行的「派對食物代名詞」，時刻引領餐飲潮流的晶華酒店也於今年夏天推出由Robin's Grill主廚蔡明哲精心打造的「繽紛冷肉起司盤」，精選口味層次豐富、嚐來鹹香開胃的西班牙伊比利臘腸及火腿、黑胡椒牛肉片及美式沙拉米等熟食冷肉，搭配滋味濃郁、別稱藍紋起司的英國斯蒂爾頓起司，以及荷蘭艾登起司和義大利帕瑪森起司，點綴上色彩鮮艷的各式堅果和酸甜果乾，最後附上搭配食用的蘇打餅乾，宛如藝術品般的繽紛冷肉盤除了味美下酒外，視覺吸睛的程度更是滿分。

「繽紛冷肉起司盤」即日起至8月31日於晶華酒店二樓的上庭酒廊提供內用，「晶華美食到你家」美食平台則提供外帶服務，兩人共享組合每份1,280元，四人同享組合每份2,380元。內用可搭配由侍酒師精選的五款美國加州Woodbridge系列紅白酒，單杯299元，三杯699元，五杯999元，訂位、訂餐或訂房可上晶華官網查詢。

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