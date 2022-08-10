林耕仁表示，就算林智堅認為「不影響參選」，但卻會影響新竹市民甚至桃園市民對他的信任，要求林智堅必須向曾經相信他的新竹市民鄭重道歉。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁10日分別至東區及鬧區掃街，針對林智堅論文事件，林耕仁表示，就算林智堅認為「不影響參選」，但卻會影響新竹市民甚至桃園市民對他的信任，要求林智堅必須向曾經相信他的新竹市民鄭重道歉。

林耕仁今天上午在市議員鍾淑英、議員參選人張文興、陳清智及多位里長的陪同下，至東區建功里及鬧區的中正台周邊，向市民懇託拜票。

對於林智堅論文被認定抄襲，林耕仁表示，台大審查委員會認定林智堅論文抄襲，學術倫理規範本就是專業認定，台大針對資料蒐集與比對後做出認定，相信是非常嚴謹，尊重這個結果。

但他認為，2018年選舉公報上，林智堅的學歷是台大國發所，就算林智堅認為不影響他的選舉，卻會影響新竹市民甚至桃園市民對他的信任，如今林智堅的台大學位被撤銷，他必須為曾經相信他的新竹市民鄭重道歉。

至於民進黨參選人沈慧虹昨天發文力挺林智堅「不會抄襲」。林耕仁表示，沈慧虹過去曾經表示「相信林智堅沒有抄襲」，昨天也再度發臉書力挺，如今認定抄襲明確，林智堅誠信問題備受質疑，作為前副市長的沈慧虹，也欠新竹市民1個道歉。

而且沈的說法，等於指控台灣最高學術殿堂台大抹黑林智堅，台大遭到這樣惡意攻訐，他也替台大及所有台大校友抱不平，「落跑2人組」和台大，誰比較有公信力，完全一目瞭然。

此外，林耕仁也指出，針對將軍村修復工程，新竹市政府找「零經驗」的廠商，沒有任何相關修復經驗，還花費高額費用，這與棒球場修復工程如出一徹，根本假專業之名，行傷害專業之事。

這段期間，未見執政黨議員站在市民角度為民發聲，反而監督起履行監督職責的人，這完全就是背離民意所託，未盡替市民做好市政把關之責，完全是嚴重違背民主精神，背棄新竹市民託付的行徑。

至於林耕仁日前特別拜訪同黨籍、尋求連任的新竹縣長楊文科，雙方談到未來縣市合作議題。林耕仁表示，新竹縣市政府過去7年半以來，幾乎是平行線，沒有太多交集。

前天拜訪楊縣長，雙方都認為新竹縣市要走向共榮共好，未來新竹縣市的市政推動要以「大新竹生活圈」理念出發，要針對推動軌道運輸及改善公車路線並進、推動大永續新竹以及環境保育、發揚客家文化等議題來強化縣市合作，提升政府效率，發揮1＋1大於2的效果，同時提供大新竹市民更優質、宜居、便利的生活品質。