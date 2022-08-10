前立委顏寬恒今年初參選台中第二選區立委補選時，因競選廣告中大量使用名嘴周玉蔻的政論節目的畫面，並採用周玉蔻的招牌聲音「嗯哼」，周玉蔻提告顏加重誹謗及違反《著作權法》，顏寬恒出庭時狠酸整起官司就像周玉蔻的「嗯哼保衛戰」。台北地檢署10日偵結，認為顏引用節目畫面是為自身權益澄清，主觀上沒有誹謗犯意，且周女節目著作權是電視台所有，告訴不合法，以罪嫌不足將顏不起訴。

顏寬恒今年1月間參加中二選區立委補選時，製作標題為「可以被摧毀，不會被打敗」的競選廣告，旁白指「選舉的時候，變成他們口中的惡人」，「短短60天，總共10萬多筆的造謠及抺黑」。由於競選廣告中大量使用周玉蔻政論節目「辣新聞」畫面，裡面不但有周玉蔻的影像截圖，還有她的招牌「嗯哼」聲音。

周玉蔻認為「嗯哼」這是她的個人專屬標誌，且節目是她參與著作，顏未經她同意，並擅自重製使用涉及侵權，違反著作權法，顏並將廣告上傳至個人社群軟體平台，還在臉書上發文批評，涉嫌加重誹謗。

檢方認為，周女的節目著作財產權屬電視台所有，周不是被害人，告訴不合法，著作權部分不起訴，另顏引用節目內容屬於意見表達的合理評論，為可受公評事項，縱使用字遣詞尖酸刻薄，亦應受憲法保障。

況且顏是為了維護自己權益而自辯澄清，而周女出現廣告中不過數秒鐘，檢方認為顏被控加重誹謗罪嫌不足，予以不起訴。