南韓首爾連日暴雨，單日降雨量破115年來紀錄，各地淹水災情慘重，推特上一位西裝男受困車頂的照片爆紅，不少網友爭相將其改成梗圖，不過，仔細一看發現，其中有一張照片疑似是西裝男親自拍的，並留言表示「這是浪漫男子的第一人稱視角」，照片曝光以後，引起6千多名網友討論。

南韓首爾淹水，馬路被大雨淹成了一條泥濘小河，路上的車子幾乎滅頂，一名穿著西裝的男子孤獨地困在一輛轎車的車頂，淡定地滑著手機，強烈反差引起全網討論，一名網友還特別蒐集這名男子各個角度的照片，並在推特（Twitter）上分享說，終於成功蒐集到各個角度的照片了，吸引了6千多人朝聖。

나 이분 사진 각도별로 다 모은 것 같음 https://t.co/cCi5mJK5Xa pic.twitter.com/OD0o1Sykx6 — 퓨니 보로우스키 (@lora5102) August 8, 2022

綜合韓國媒體報導，韓國首爾江南區與瑞草區8日受到豪雨影響，道路直接變成了小河，一名男子的車疑似泡水拋錨，導致他受困車頂，男子被黃泥水包圍，而車子的引擎蓋也即將被淹沒，雖然所處的環境岌岌可危，但男子卻頭也不抬的繼續滑手機。

網上瘋傳的幾張照片中，有一張疑是西裝男本人拍的，只見一名穿著黑色皮鞋的男子坐在一輛車子頂端，放眼望去所有地方似乎都被滾滾泥水淹沒，而這位西裝男受困的畫面大暴紅，甚至有網友將照片後製成電影海報，看上去頗有幾分世界末日、超賣座災難片的樣子。