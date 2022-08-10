國民黨副主席夏立言在兩岸情勢緊張之際率團訪問大陸，此舉引發黨內反彈聲浪，包括屏東縣議員黃明賢在內的青年代表共同發出聲明要求，停止出訪、聆聽民意。
聲明指出，中共日前對台灣進行軍事演習，造成亞太地區動盪不安，身為捍衛中華民國主權的政黨，對內凝聚共識、對外共同禦敵，為首要之務。
據聞本黨夏副主席立言欲率團關心在大陸地區求學、工作等台灣同胞生活需求，然在兩岸劍拔弩張之際，更應利用科技便利以視訊方式即時反應處理，更可事半功倍、解決燃眉之急。
故並無需要此番特別赴往大陸地區進行探視，並以三個理由說明：
一、正當性：台灣面對此次中共軍演，再次以「台海危機」來稱呼凶險情境。然台灣人民並未因此兵荒馬亂，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無論理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。
二、合理性：中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持本黨作為。
三、重要性：國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是發揮領航精神，著眼在對內完善共識、對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。
此聲明由屏東縣議員黃明賢及彰化縣議員曹嘉豪發起，目前連署包括台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、屏東市民代表傅建雄，並陸續有人加入。
黃明賢強調，我們發起連署聲明，以上述三點呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」在重要時刻，做出最重要的選擇。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。