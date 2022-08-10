屏東縣議員黃明賢反對國民黨副主席夏立言在兩岸緊張之際率隊出訪，因此發起連署。(黃明賢提供)

國民黨副主席夏立言在兩岸情勢緊張之際率團訪問大陸，此舉引發黨內反彈聲浪，包括屏東縣議員黃明賢在內的青年代表共同發出聲明要求，停止出訪、聆聽民意。

聲明指出，中共日前對台灣進行軍事演習，造成亞太地區動盪不安，身為捍衛中華民國主權的政黨，對內凝聚共識、對外共同禦敵，為首要之務。

據聞本黨夏副主席立言欲率團關心在大陸地區求學、工作等台灣同胞生活需求，然在兩岸劍拔弩張之際，更應利用科技便利以視訊方式即時反應處理，更可事半功倍、解決燃眉之急。

故並無需要此番特別赴往大陸地區進行探視，並以三個理由說明：

一、正當性：台灣面對此次中共軍演，再次以「台海危機」來稱呼凶險情境。然台灣人民並未因此兵荒馬亂，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無論理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。

二、合理性：中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持本黨作為。

三、重要性：國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是發揮領航精神，著眼在對內完善共識、對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。

此聲明由屏東縣議員黃明賢及彰化縣議員曹嘉豪發起，目前連署包括台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、屏東市民代表傅建雄，並陸續有人加入。

黃明賢強調，我們發起連署聲明，以上述三點呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」在重要時刻，做出最重要的選擇。