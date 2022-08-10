台灣自2019年開放山林開放，加上南橫公路今年中旬開通，台東山難救援頻傳。據台東縣消防局統計，今年迄今已經出勤救援10件，和去年整年13件相比，確實有增加趨勢，且多集中在南橫山區，呼籲山友不要獨自登山，最好找專業可靠的登山嚮導帶隊。

空勤直昇機在海拔3000多公尺的南橫山區進行救援任務，難度相當高，有時以吊掛方式將受傷山友拉上飛機後送，有些則由辛苦的地面人員，將山友移到可以降落的平台之後，再協助登機下山，近幾個月密集的山難事件，讓消防和搜救人員疲於奔命。

自山林開放，加上疫情影響，民眾無法出國，登山一時間成為最熱門的戶外活動，但也因此救援頻傳。據了解，今年年中南橫公路通車，許多民眾為一睹南橫風光，順道登嘉明湖，囿於山屋床位有限，有山友就不走國家步道，改從戒茂斯山登嘉明湖，但對路況不熟，就容易發生山難。

台東縣消防局搶救課長郭俊宏表示，登山愛好者有時候會比較有冒險的精神，因此他們對於戒茂斯山這條不熟的路線更是躍躍欲試，此外，也因戒茂斯山是通往向陽山的1個路徑，相對比較熱門。

「尤其是今年暑假期間經常客滿」林務局台東林管處育樂課技士羅紫瑄表示，嘉明湖是全台第2高的高山湖泊，是登山愛好者嚮往的地方，在南橫開放後，西部民眾更容易前往東部，因此今年山屋預約情形比往年更熱門，向陽和嘉明湖2座山屋共有140個床位，嘉明湖山屋更出現千人抽70床的盛況。

台東縣消防局搶救科長郭俊宏表示，山難發生最高的族群都是以自組隊伍登山者為最高，建議民眾千萬不要獨自登山，應找專業登山嚮導，或是參加專業的團體帶隊，這樣登山會比較安全。

此外，也有些人誤判體能狀況，也讓登山受傷意外大增，呼籲山友要確實瞭解自身的健康狀況，體能不好更不要勉強登山，才能愉快享受山林縱走的樂趣。