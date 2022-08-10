最近天氣時而高溫、時而雷陣雨，加上進出冷氣房的溫差和乾濕變化大，流鼻血的人增加，尤其鼻黏膜較脆弱的小孩常會反覆發生。針對流鼻血應該如何止住，醫師表示，應用熱敷，並搭配口含冰塊的小祕訣，能很快止住鼻血。

急診醫師翁梓華在臉書「急診柯南．翁梓華醫師」表示，流鼻血是很常見的症狀，乾燥的空氣、創傷、抗凝血藥物或凝血功能問題的疾病，都可能造成流鼻血，臨床上，最常見流鼻血的位置在鼻中膈的前端，黏膜下有各方匯集的血管叢，當黏膜受到手指、冷空氣刺激而破損時就可能流鼻血。

至於止鼻血方法，翁梓華表示，許多民眾誤以為是「冰敷」，因以為讓血管收縮、可達止血效果，但此非醫學說法，一篇2003年醫學研究指「冰敷」不會讓流血的地方血流變慢。

圖/ 取自「急診柯南．翁梓華醫師」

翁梓華表示，正確答案為「熱敷」，因凝血功能的正常發揮要靠凝血酵素發揮作用，凝血酵素在高溫下活性較好，所以溫度越高越能止血。此外，血管遇高溫會舒張、致血流速度變慢，血流速度越慢，越易讓凝血因子沈積，有助止血。他補充，醫師在手術房需止血之際，均用溫水而非冰水。

圖/取自「急診柯南．翁梓華醫師」臉書

為讓止鼻血效果更佳，翁梓華建議，除熱敷外，可同時吃冰，據一篇2012年論文指出，含冰塊能減少鼻血流速23%。因嘴巴跟鼻子有好一段距離，吃冰不會讓低溫直接傳到鼻腔 ，相對的，嘴內的冰會刺激讓交感神經興奮，促使鼻子血管擴張，降低鼻子血流流速，達到止血的效果。但他也提醒，若鼻血仍不止，仍應急診，由醫師評估後續治療方式。