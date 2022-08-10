位於西班牙馬德里的托芮榮空軍基地（Torrejón Air Base）正面臨一級致癌物質石棉的嚴重威脅，而石綿過去常用在絕緣、防火材料和管線內的襯套中。

據西班牙主流媒體《世界報》（El Mundo）8日報導，托芮榮空軍基地所使用的，更是最危險的易碎石綿（Friable Asbestos），經材料自然降解，基地內的石綿逐漸開始粉塵化，現場處理人員表示，它們有如花粉般擴散。

托芮榮空軍基地內的石棉已經進入約30年的半衰期，專精石綿清理，並承攬這次任務的阿米蘇爾（Amisur）公司業務負責人岡薩雷斯（Diego González）說，基地內有數千公尺長的管線都包覆著石綿，「（基地內）很多管線都已經崩解，我們最怕這種情況。我很訝異，在這裡工作的人（指空軍）完全不知道，他們暴露在多麼危險的環境下，到處都是石綿。」為了處理這些管線，工作人員必需分段裁切它們，但如此一來，粉塵化的石綿又會噴得到處都是，所以他們必須調控整個工程中，石綿噴飛到空氣中的濃度，維持在對人體致命量之下。

岡薩雷斯說，基地內的人並不知道他們暴露在什麼環境中，他覺得上面有刻意在隱瞞這個事實，不過這終究是藏不住的。

儘管西班牙當局2002年已全面禁止石綿，但是它們依然遍佈在許多老舊建築內，尤其是60至80年代的建築中，當它們降解時，就會擴散在人們呼吸的環境中，其中包括當地許多學校在內。

The cheap cost and heat-resistant qualities of #asbestos encouraged its use in many military buildings and vehicles. Our veterans are now the ones shouldering the cost of these actions: #mesothelioma. Learn about military asbestos exposure:https://t.co/sYJ0FM477x. pic.twitter.com/0qz1sdDXjr — Pleural Mesothelioma (@PleuralMeso) October 25, 2019

事實上，不只是西班牙，據美國榮民間皮瘤中心（Mesothelioma Veteran Center）官方網頁指出，上個世紀30至80年代之間石綿廣範應用在美國空軍基地內，對空軍人員長期造影響。

1970年發現，石棉纖維對人體有害，吸入石棉粉塵不僅會導致肺部纖維化，形成肺塵病，還能誘發支氣管肺癌、胸腹膜間皮瘤和其他惡性腫瘤。世界衛生組織（WHO）的附屬機構國際癌症研究機構（IARC）已經宣佈，石棉是第一類致癌物質。有鑑於此，多數國家（特別是已開發國家）都傾向逐漸減用甚至禁用石棉。

台灣在1989年將石棉歸類為毒性化學物質，自2000年開始限制石棉的使用，並於2001年實施石棉廢棄物的管理。