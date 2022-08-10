苗栗縣長徐耀昌等人參與啟動儀式。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌（中）邀請民眾參與苗北藝術節盛會。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗北藝文中心策畫的「2022苗北藝術節」10月登場，苗栗縣長徐耀昌昨天率同縣府及苗北團隊北上，在台北晶華酒店舉行啟動儀式，宣布苗北藝術節正式開跑。

今年規畫的3大主題9場多元展演節目內容，有交織山城地景與科技藝術的《大師X風華再現》；匯集3大交響與音樂家提升國際交流的《名家X經典交響》；以及提供現場觀眾與超強卡司一圓舞台夢的《品牌X跨界共製》，將以精彩展演引領觀眾領略客家人文之美，化身武俠置身特有地景情境，體驗初冬華麗的交響之夜。

第3屆苗北藝術節宣告記者會昨天在北市晶華酒店舉行，首先由縣府文化觀光局長林彥甫與苗北藝文中心藝術總監林佳瑩，簡介苗北藝文中心轉型為文化行政法人3年多來的努力與成果，在縣長徐耀昌及董事長徐千剛充分授權下，已成為國內甚至國際藝術展演的首善之區，尤其具有時間縱深與族群文化多元性等特點；3大系列9場展演都精彩可期不同錯過，藝文中心也推出多項優惠措施。

徐耀昌再以多部電影在火炎山、三義小城和明德水庫等地取景為基礎，宣揚苗栗的好山好水和好風情，歡迎全國遊客規畫到苗栗深度旅遊，選購當季水果和文創品作為伴手禮。當然，更重要的是在各展演檔期，免費或購票觀賞節目，以行動支持所有展演單位；12月25日活動壓軸是他8年縣長任滿卸任時間，正好也為藝術季劃下圓滿句點。

藝術節3大主題由《大師X風華再現》打頭陣，率先於10月1日登場，以山城地景交織互動科技藝術呈現苗栗景觀的無限魅力；藉旅美國寶大師劉興欽筆下的漫畫人物推出「大嬸婆在苗北」，使客家魂躍然紙上。劉興欽為新竹客家子弟，擅用民俗畫法刻劃早年的客家文化歷史，而家鄉與其客庄成長經驗，都是他創作靈感重要來源，觀眾可循其靈敏筆觸，探尋並感受大師眼中的客庄文化之美，一同進入老頑童的創作世界。

另由國家電影及視聽文化中心合辦的「島嶼江湖・武俠在臺灣」，則以原汁原味呈現武俠劇古今交會的意境。民眾下載手機APP後，在藝廊情境式體驗區便能置身電影情境，化身武俠造型穿搭、體驗經典橋段；展覽期間同時於實驗劇場 播映數位修復版《龍門客棧》，此片曾榮獲金馬獎優等劇情片和最佳編劇，片中的明代亂世山河，即導演胡金銓取材運用三義的火炎山特有地景。

《名家X經典交響》主題，除再度集結國內3大樂團與頂尖指揮家外，更邀請國際知名小提琴家、鋼琴家及聲樂家，堅強陣容的古典音樂盛會，絕對值得樂迷期待。11月6日開幕之夜，由NSO新任音樂總監準．馬寇爾帶領國家交響樂團，演出孟德爾頌《芬加爾岩洞》序曲及第四號《義大利》交響曲，並與小提琴家五明佳廉同台帶來小提琴協奏曲。18日續有國際指揮名家麥可・奈斯托洛維奇執棒TSO臺北市立交響樂團，演奏德弗札克第七號交響曲；以及范克萊本新科銀獎得主安娜・葛努仙涅，擔綱柴科夫斯基第一號鋼琴協奏曲，帶來華麗的初冬交響夜晚。

另，12月17日由指揮大師簡文彬帶領NTSO國立臺灣交響樂團，攜手抒情女高音耿立及韓國男高音崔勝震，以普契尼《托斯卡》、《薇麗》、《杜蘭朵》歌劇選粹揭開上半場，下半場再獻威爾第《奧泰羅》、《那布果》選粹，艾爾加及柴可夫斯基管弦作品，以經典歌劇讓樂迷沐浴深情浪漫中。23日由享譽國際樂壇的「愛樂者聯盟」壓軸，3位維也納愛樂獨奏家、2位柏林愛樂獨奏家、1位全能奧地利鋼琴家和1位小提琴家即興演唱，個個技藝精湛，融合古典、爵士、克里茲莫、拉丁、流行樂，營造獨一無二的音樂現場。

而《品牌X跨界共製》系列亦將再現驚喜！此次邀請許多金馬、金鐘、金曲的優秀表演者，並加入與觀眾的雙向互動，還有苗栗地景代表性的製作節目。11月12日推出的《會演是英雄》互動式劇場，以2個場次、3套劇本、5個角色，N種不同組合和結局打造而成，除金鐘綜藝機智天王曾國城、4金影展影后林美秀、劇場百變精靈唐從聖及超演技派網路女神鄭茵聲同台飆戲，中場將邀觀眾現場投票決定下半場劇情發展，另加碼挑選1名成為第5位演員。

12月11日敲定由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚攜手灣聲樂團，打造獨家限定《聲影苗栗》電影經典音樂會，以《魯冰花》、《龍門客棧》、《賽德克・巴萊》、《小城故事》4首曲目，詮釋在苗栗取景並獲金馬肯定的電影。此一單元邀請多次獲得金曲奬的李哲藝擔任樂團音樂總監及指揮，聯手二胡演奏家張瑟涵、演唱家羅美玲，晶晶兒童合唱團與灣聲樂團，營造絕美浪漫的電影音樂之夜，藍祖蔚也將以電影鑑賞專業，和現場觀眾分享美麗景色背後的迷人故事。