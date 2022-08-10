「2022臺灣文博會」首次由台北移師到高雄舉辦，緊接著10月迎來「2022台灣設計展」，為後疫情時期首波全國性大型活動。高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」活動響應，並在8月1日啟用「高雄幣平台」，其中「創意逛大街」蒐羅了高雄市38區具備質感的品牌店家，除了一開賣就秒殺的「文博遶境」遊程，更有品牌店家商品因獨具設計巧思在網路爆紅引話題，開賣僅1週，商品、手作課程已熱銷逾8成。

高雄幣是高市府在活動期間推出的限定城市幣，以遊樂園的概念，智慧科技串聯文博會至設計展期間所有活動、文創商品、體驗行程，讓民眾一機在手即可創意逛大街。

此次雙展期間市府推動的高雄幣平台，讓許多銷售亮眼的店家感到雀躍不已，高雄市政府文化局表示，這次的「創意逛大街」獲得許多高雄在地文創店家踴躍參與，首波集結超過400多項文創特色商品，都是店家精選的一時之作。

為了讓民眾在設計展期間以更優惠價格獲得好康，特別設計回饋加碼機制，民眾只要註冊後透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具儲值高雄幣，就能享有市府加贈20%的贈點，讓店家在「台灣設計設計台灣」期間得到更多宣傳及獲利，民眾也能在暑假期間參與各項藝文活動，更重要的是享受獨特限定優惠，儲越多、用越多、賺越多，「創意逛大街」還有非常多驚喜物件等你來發掘。(記者張雅雲/高雄報導)