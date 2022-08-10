行政院環保署將於今日下午2時召開環評大會審查「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」，一旦今天通過，核能二廠即可以取得通過環評的行政處分，邁向核電廠除役之路。

數個環保體體今天聲明指出，依《核子反應器設施管制法》規定核子反應器運轉執照到期，就應停止運轉，而《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》則明定核電廠申請延役的期間，是執照到期前的5至15年，台灣的核電廠均早已超過申請延役的時限，應如期除役。

核二廠用過燃料池歷經3次改建擴充，用過燃料棒越塞越密，遠超過原始設計貯量，最後因空間不足，反應爐無法退出燃料束，亦無乾式貯存設施可以接替使用，台電長期漠視核廢料妥善處置的重要性，而高階核廢料的處置延宕，是造成核二廠不可能繼續使用的主因。

環團指出，台電所提交的除役計畫、除役環境影響評估報告書中，將除役涉及事項限縮在核電廠廠區內，似乎認為核電廠的除役只要顧及廠區內部的建物拆除、避免輻射外洩風險即可，核電廠除役應將乾淨的土地還給人民，有關土地的再開發利用，應和在地民眾諮詢，做出完整調查並提出補償計畫。

環團提及，台電的除役專業是否能達到國際標準，如何調配既有電廠待退人員的工作任務，並引導專業除役團隊的職涯發展，不致造成團隊因看不到職涯未來而虛應故事，台電應交代清楚的規劃。

環團也呼籲，台電應直接興建二期室內乾式貯存設施，應儘速開啟行政招標流程，及早開始興建，為核二廠高階核廢料長久以來的困境進行解套。

環團表示，核電廠雖陸續走向除役，但在目前的除役規劃中，反應爐拆除後仍會遺留下高低階核廢料在原本的場址中，使地方社區無法擺脫核廢料帶來的陰影，呼籲政府應及早、盡快完成核廢料管理法的修法制度，並且完善選址法規，以便讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。