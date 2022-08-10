Energy 運動內衣，1780元起。（lululemon提供）

Power Pivot 背心，2280元。（lululemon提供）

民眾熱愛運動風氣盛行，也更關注裝備的舒適度。加拿大休閒運動服飾品牌lululemon Women’s Train系列，藉由創新技術與機能面料，打造性能與時尚兼容的多元產品，讓女性也能夠動得舒適。

lululemon訓練系列重視細節設計，訴求機能性與美觀時尚，採創新技術與具備機能性的Everlux、Luxtreme等排汗面料，擁有涼感親膚、良好延展等特性，囊括多樣化單品與配件，致力於提升各式訓練體驗、給予舒適與專注的訓練時刻。

本系列擁有運動內衣、背心、緊身褲裝、瑜伽墊等多元選擇，包含具備延展性、不易變形的 Wunder Train褲裝及Invigorate 運動內衣 ，採用Everlux面料，既排汗又涼感親膚；Power Pivot 背心，以具有柔軟的肋狀紋理的Luxtreme面料，更具備翻面的雙重穿法；同樣採用相同面料的Energy 運動內衣，提供良好支撐度；還有能夠有效防潮的雙面瑜伽墊等，各種款式讓訓練者皆可根據自身需求找尋最適合自己的產品。