43歲吳佩慈2014年為大陸富商男友紀曉波退出演藝圈，陸續生下2子2女，專心照顧孩子，由於紀曉波近年屢傳財務糾紛，也讓吳佩慈一舉一動都備受矚目，不過兩人都很低調，吳佩慈的微博、IG已許久沒更新，不過本月初則悄悄更新小紅書，近況也跟著曝光了。

吳佩慈近年幾乎都沒更新社群網站，微博最新發文停留在2020年5月、IG也只在3月、5月時分享過限時動態，作風相當低調，不過吳佩慈本月1日則悄悄更新小紅書，她曬出盆栽照，並寫下：「看著龜背的新葉子從捲縮到慢慢張開，過程挺療癒的！」

吳佩慈曝近況。（圖／取材自吳佩慈小紅書）

儘管吳佩慈沒有露臉，但她難得更新近況，也吸引網友留言：「終於更新了」、「多發點你的生活」、「希望你每天更新」。過去身家逾200億元台幣的紀曉波，近來不斷爆出財務糾紛，還傳出吳佩慈把紀曉波送她的16億元豪宅抵押掉，貴婦生活始終都是外界焦點。

吳佩慈當年頂著「九頭身怪怪美少女」出道，歌手出身的她，演藝事業橫跨戲劇、電影、作家、時尚領域，吳佩慈與男友、大陸富商紀曉波在聚會上相遇後，雙方陷入熱戀，吳佩慈在2014年為愛宣布全面退出演藝圈，並在6年內接連為紀曉波2子、2女，集滿二個「好」字。