國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日陸戰前進左營掃街，在莒光市場拜票時，受到支持者歡迎。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日陸戰前進左營掃街，在莒光市場拜票時，受到支持者歡迎。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日到左營麵攤吃早餐，與店家合影。（柯宗緯攝）與麵店

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日到左營掃姐，國民黨左楠區現任議員李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍及參選人白喬茵全數到齊，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日到左營掃姐，國民黨左楠區現任議員李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍及參選人白喬茵全數到齊，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日陸戰前進左營掃街，在莒光市場拜票時，受到支持者歡迎，送上鳳梨祝福高票當選。不過，談到高市府發言人張硯卿批她都沒做功課，只會唱衰高雄、不提具體政策，柯志恩怒駁，自己所提的數據都有所本，何況4年前陳其邁在11月6日才提出白皮書，現階段她先「抓漏」，針對市政缺失提出指正。

柯志恩今早行程滿檔，先到孔廟向晨運市民問好，接著站到翠華路大中路口拜票，旋即再到左楠交界的莒光市場掃街，她緊握每雙支持者的手，也發放「柯100」扇子文宣，希望讓更多人認識自己。

今國民黨左楠區現任議員李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍及參選人白喬茵全數到齊，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢。柯志恩表示，一路上掃街民眾反應不錯，加上有在地基層議員長期扎根經營，跟攤販互動熱烈，路上也很多人跟他們比讚，覺得非常欣慰。

對於對手高雄市長陳其邁昨天空戰當起YouTuber拍片，在官方頻道推出全新單元《緊來看邁》，首集邀請蔡英文總統擔任來賓。柯志恩直言，當然無法請到如蔡總統這樣大咖助陣，但提到育兒津貼，在場女性議員都是親身照顧孩子長大的，更清楚了解目前女性，尤其是雙薪女性所需要的育兒政策，當然會用自己的方法，非常務實地提出看法跟策略。

柯志恩昨針對高雄青年低薪發表看法，遭高市府發言人張硯卿批她都沒做功課，只會唱衰高雄、不提具體政策。柯志恩反批，自己提的哪個不是有所本的數據？市府應該根據她所提的數據提出反擊，而不是空泛說她不用功。

柯志恩指出，高市府引以為傲的15～24歲青年失業率，從六都最高（13.9％）進步到六都最低（9.5％），但她最在乎的是25至29歲在高雄失業率最高，今年上半年已達7.1％，這是根據勞動部勞動力發展署的數據，這就是活生生的數據，請問哪裡不用功？請問告訴我們哪個數據不對，請根據這些數據來提出反駁。

柯志恩也強調，目前在「抓漏」階段，針對陳市長說的13個施政第一，他應該把事情講得更清楚，況且陳其邁4年前直到11月6日才提出政策白皮書，現在才8月多，請用同一個標準來看，而自己當然會提出市政願景，請對方敬請期待。