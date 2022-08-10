國道1號林口交流道增設南出北入匝道工程，雖高公局提高預算至25.8億元，今天仍是7度流標。新北市議員蔡淑君表示，預算不斷提高卻多次流標，高公局應檢討真正原因，若真的是錢，就該一次調高至符合市場需求，但是相關限制太多，都應盡速放寬，地方已經等不下去。高公局預計兩周內將再次公告上網。

林口交流道長期嚴重堵塞，高公局去年定案，將以高架方式增設南出北入匝道，今年6月20日第7次公告上網，預算已經調高至25.8億元，工期也1000天延長為1200天，無奈今日開標，還是無人投標。

新北市交通局長鍾鳴時指出，新北市400萬人口，卻只有13座交流道，他舉嘉義80萬人口為例，就有9座交流道，新北需求確實壓力非常大，地方感謝中央努力，但因缺工缺料因素，造成工程發包困難，也呼籲中央重視，他舉新北停車場為例，改設計、施工分開發包，希望爭取公共工程執行時間，期盼各交流道可以順利發包。

當初林口交流道交維計畫中，有3.8億元將補貼林口、龜山地區民眾使用1280元定期票搭乘機捷，鍾鳴時指出，因為這是交維計畫一環，工程沒有動工，就無法使用。

林口在地議員蔡淑君表示，林口交流道不斷提高預算，仍是流標7次，高公局應該檢討真正原因，到底是不是因為錢不夠，還是標案限制過多，讓業者覺得綁手綁腳不敢投標。

蔡淑君說，1280納入機捷不管是不是交維計畫，都應該要是未來確定的政策，目前除了林口交流道、105市道改善工程希望做到分散車流，最重要還是要有大眾運輸系統加入，才能真正改善壅塞問題。

蔡淑君說，林口地區雖有機場捷運，但至今沒有發揮最大功能，就是因為價格太貴，不管是1280、1380，政府單位應該給予民眾多元選擇的機會。