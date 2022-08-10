為照顧經濟弱勢家庭學童，教育部自2008年9月起將課後照顧延伸至夜間，推動國小辦理「夜光天使點燈專案計畫」，服務對象為經認定低收入、單親、失親、隔代教養等經濟弱勢家庭等國小學童，到今年6月底扶助國小弱勢家庭學童累計達14萬8350名，總補助經費達14億5855萬餘元。

教育部表示，這項計畫提供以生活自理為活動主軸，並協助學童完成回家作業，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。舉例來說，台東縣長濱國小為偏遠地區，學童放學後無人照顧的比率偏高，學校透過本計畫提供陪伴服務，讓家長們不用擔心學童夜間的生活照顧，在日常餐飲製作體驗過程，及完成回家作業的活動，讓學童減少學習上的挫折。

彰化縣西港國小，有位一年級的學童家長，因為需要工作到晚上7點，學童放學後無法獲得妥適照顧，經由參加本計畫受到照顧及陪伴，在桌遊活動中學習人際關係與溝通，同儕間關係更加融洽。

另外桃園市羅浮國小有位單親的一年級學童，父親經營小吃攤還要照顧年邁的祖母，她和哥哥的晚餐沒人打理，也無人陪伴照顧，經計畫協助，除提供晚餐並由老師陪伴照顧，協助完成回家作業，讓二兄妹更加喜歡到學校上學，父親也能安心工作；臺中市平等國小，有位學童的父親駕駛大貨車，經常工作到9點，也因參加本計畫得到安全溫暖的照顧服務。

教育部表示，補助各直轄市、縣（市）政府所屬國小辦理本計畫，除提供講師及臨時人力、志工等人力來照顧學童外，並提供夜間膳食，讓經濟弱勢學童受到完整的夜間課後照顧服務。將持續辦理本計畫讓經濟弱勢家庭學童得到妥善教育及照顧，減輕家長負擔。