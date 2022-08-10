挪威郵輪(Norwegian Cruise)預計本季度將出現虧損，營收也將低於預期；該公司也宣布上季的入住率仍低於疫情爆發前的水準。
第二季的入住率為65%，低於2019年的107%，該旅遊公司預計要到明年第二季才能回復到2019年水準。
不同的是，皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean)預計今年底將達到3位數的入住率；嘉年華郵輪(Carnival Cruise)則預計本季就會接近110%。
在新冠疫情讓郵輪旅遊停擺18個月之後，郵輪業有機會回復到完全的入住率。但是自我施加的管制、船上的染疫率、勞動力短缺和需求波動，都將成為阻礙因素。
財務長Mark Kempa說，2022年是起伏不定的一年，今年下半仍會有點起伏。
挪威郵輪預計第三季入住率將處於80%較低的水準，營收將為15億至16億美元，並會出現淨虧損。
公司預計下半年調整後核心獲利將轉為略微的正數，主因為富裕的客人在船上消費更多，以及食品和燃料成本會降低。
該公司預計，由於集團已提高營運能量20%，預計2023年的訂位量將持平於2019年的創紀錄水準。
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