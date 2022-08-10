投資市場目前聚焦在通膨何時和緩、聯準會政策何時轉鴿以及接下來的企業獲利表現。也許前方仍佈滿荊棘，但債券和股票市場歷經了2季的急劇下跌，已經有投資人在問：投資的時機快到了嗎？施羅德投信投資長莊志祥建議:「再等等」。

莊志祥指出，隨著各國央行現在急於提高利率以解決通膨問題，投資市場似乎更傾向是一場具變化性的「西洋棋遊戲」，也就是投資人現在面臨到更具策略性及對抗性的挑戰，而對手正是全球各國央行。這對於我們多元資產團隊來說，更需要評估不同資產的相對風險及相對價值。舉例來說，債券比股票更不容易受到經濟衰退風險的影響，而目前的股價尚未充分反映企業獲利的不確定。

根據施羅德的計量模型顯示，目前我們所處的經濟週期正在步入「減緩」這個階段，而這在股市循環中也是最具挑戰性的階段。全球經濟展望將朝向停滯性通膨發展的可能性增加。主要原因是供給面因素會進一步推升通膨。若全球供應鏈瓶頸無法盡快緩解、勞動力市場持續緊張，則工資上漲將進一步提高生產成本，導致由成本推升的通貨膨脹。目前，中國可能繼續實施防疫清零政策，例如採取滾動式封城。若Covid-19變種病毒在中國反覆爆發，將迫使中國政府採取週期性封鎖措施，則其國內產能將急劇下滑擴大至全球供應鏈危機。

此外，高通膨的時代，經濟的成長將會減緩。施羅德預期美國經濟在2022年和2023年將分別成長2.6%和1.5%。而為了控制通膨，聯準會將採取更為鷹派的貨幣政策。預期聯邦基金利率將在今年第4季達到3%的水準，將有助於CPI到2023年從5.5%下降至2.8%。聯準會未來可能將改變貨幣政策方向，預估美國將在2023年降息50個基點，並進一步實施寬鬆政策。