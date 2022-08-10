農曆七月期間民眾只要扮殭屍，即可免費吃霜淇淋。（陳彩玲攝）

基隆展開一年一度中元祭慶典，仁愛區委託行有店家創意發想，特製限定版通靈水。（陳彩玲攝）

農曆七月期間民眾只要扮殭屍，即可免費吃霜淇淋。（市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆展開一年一度中元祭慶典，仁愛區委託行有店家創意發想，特製限定版殭屍平安符造型霜淇淋。（陳彩玲攝）

基隆展開一年一度中元祭慶典，仁愛區委託行有店家創意發想，特製限定版殭屍平安符造型霜淇淋、通靈水等美食，陪伴大家一起平安度過農曆七月，老闆更加碼祭出優惠，期間民眾只要扮殭屍，即可免費吃霜淇淋，引發回響。

鷄籠中元祭已傳承168年，放水燈暨遊行活動將於11日登場，各地舉辦普渡儀式祭拜好兄弟，仁愛區「隆盛委託行」霜淇淋店因應農曆七月，推出限定版殭屍平安符造型，不僅將店面招牌的公雞與恐龍換上殭屍裝，也在冰品加上以糯米威化紙製成的「符咒」，上頭更印有不同字樣，包括「平安」、「桃花朵朵」、「中元祭」等，吸引許多遊客朝聖。

隆盛委託行店長王挺之表示，這次發想殭屍平安符造型霜淇淋，主要是希望讓更多民眾了解「鷄籠中元祭」，並陪伴大家平安渡過農曆七月，這段期間只要穿殭屍裝，到店即可免費吃冰。他提及，每逢節日會推出不同口味，搭配台灣當季水果，以及基隆在地名產，如中秋節李鵠糕餅鳳梨冰、元宵節全家福湯圓芝麻口味等，做出一隻屬於地方的霜淇淋，盼藉此推廣基隆城市文化。

仁愛區委託行商圈，曾是全台販售舶來品最多的地方，隨時代變遷逐漸沒落，近年市議員童子瑋不斷推廣地方創生，陸續有店家進駐。立委蔡適應表示，感謝年輕人創意發想，同樣是吃冰，卻有了學問，不只滿足口腹之慾，也發揚基隆特色，他認為，委託行過去跟著基隆港歷史發展，乘載許多歷史記憶，別具特色，此處勢必要持續推動創生。

童子瑋指出，委託行是基隆的DNA，必須延續發展，希望未來從委託行開始連接仁愛區步道，打造步行城市，將仁愛市場、崁仔頂魚市，以及孝三路每個商圈連結在一起，發揚光大。