台灣民族黨楊智淵8月3日遭對岸指控以從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全實施刑事拘傳審查。最新進展是，8月4日，浙江省溫州市國家安全局對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的犯嫌楊智淵「變更刑事強制措施」，由拘傳轉為指定居所監視居住。8月5日，已依法通知其家屬。

中共當局強調，浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。

大陸央視網10日也有相同報導。另依央視網報導，楊智淵長期受台獨思想。2006年，楊就讀中學期間即開始從事台獨分裂活動。2008年，楊在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為台獨勢力重要成員。2011年，楊參與組建台灣民族黨，積極策劃實施一系列台獨分裂活動，推動公投建國。2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，高調推行急獨路線，大肆台獨立場。同年，楊應邀代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員，並在選舉中大肆宣揚謀獨拒統，極力煽動兩岸對立。香港「修例風波」期間，楊高調串聯分裂勢力為港獨站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。

浙江省溫州市國家安全局將根據大陸國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。

陸媒稱楊智淵，男，1990年1月21日出生，台灣省台中人。央視此前報導，浙江省溫州市國家安全局3日依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。