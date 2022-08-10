民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議，台灣大學昨天認定林智堅論文「抄襲情節嚴重」，決議將撤銷林智堅碩士學位。台北市議員鍾小平今天赴監察院檢舉林智堅論文指導教授、國安局長陳明通，鍾爆料，論文門事件爆發後，余正煌曾在通訊軟體的少數人群組抱怨，指陳召見他，要求扛起責任、坦承論文抄襲林，讓他陷入極度痛苦，鍾除請監察委員介入調查外，明天也將到地檢署控告陳。

針對台大認定林智堅論文抄襲，建議撤銷其碩士學位，鍾小平今天赴監察院外對陳明通提出三點控訴，首先，論文門事件，陳顛倒是非，稱資料是林給余正煌，事實證明，林根本是抄襲。

其次，陳明通指導學生中有5人研究香港變遷，題目、主體性、結論都一樣，怎麼可以一個題目5個學生用。

鍾小平說，陳明通指導170位學生包括屏東縣長潘孟安等，結果只有5個人敢公開論文，其他人都不敢公開，難道其中有不可告人的秘密，呼籲潘等人公開陳指導的論文內容。

鍾小平進一步爆料，余正煌曾在少數友人群組抱怨，陳明通曾召見他，要求要扛起論文們責任，讓余深陷痛苦，最終決定要揭發此事。因此，明天鍾小平將到地檢署按鈴申告，要求檢方傳喚證人余正煌，並呼籲余公布群組對話內容，鍾直言明明是林抄襲余，陳明通怎麼可以用官威壓迫部屬要坦承是抄襲林，顛倒是非、可惡至極。

鍾小平痛批，民進黨全黨護航林智堅一人，甚至不惜傷害學術倫理，他呼籲林退選，撤換陳明通，總統蔡英文出面道歉。