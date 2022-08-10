櫃買中心預定今（10）日召開上櫃審議委員會，將審議虎門科技（6791）上櫃案。

虎門科技主要提供所代理計算機輔助工程（CAE）模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務，董事長為林麗俐，推薦證券商為富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億8,387萬元。

虎門科技2021年營收為4億7,181萬元，稅後純益為7,084萬元，EPS為3.85元。今年第一季營收為1億1,123萬元，稅後純益為1,181萬元，EPS為0.64元。