搶中秋送禮商機，國際知名冰淇淋品牌Haagen-Dazs今年與羅浮宮博物館聯手合作，推出「極致心藝 極致之最」聯名系列中秋冰淇淋月餅禮盒。Haagen-Dazs為傳遞「極致心藝 極致之最」的藝術品級冰淇淋月餅禮盒概念，特別與國內知名藝術家Attilio簡明正與孟耿如跨界合作，以羅浮宮聯名系列禮盒為主題進行藝術創作，重磅發行6款「Haagen-Dazs極致藝術NFT」，限量發行寵愛粉絲。消費者凡購買任一款中秋月餅禮盒就有機會獲得NFT，徜徉Haagen-Dazs在元宇宙的藝術名作。

此外，Haagen-Dazs更推出實體與線上藝術展，除了在Haagen-Dazs敦南旗艦店可近距離欣賞到兩位藝術家的畫作之外，更可以透過Haagen-Dazs×羅浮宮線上藝術展盡情探索，飽覽每款聯名禮盒設計概念，沈浸視覺與味覺共譜的極致饗宴中，從現實到虛擬世界全面感受極致藝術的魅力。

Haagen-Dazs冰淇淋月餅禮盒早鳥優惠開跑，8月21日前預購一盒即享88折優惠，最低更可享72折，購買每滿5盒再加贈中秋饗月券5張。另外，凡購買「珍藏蒙娜麗莎」現貨或提貨單並於9月18日前兌換完畢，提領時再加贈1張中秋饗月券，每張中秋饗月券可兌換外帶單球冰淇淋或經典咖啡系列，送禮或獨享都可以擁有Haagen-Dazs中秋極致享受。

Haagen-Dazs「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒包裝設計靈感源自羅浮宮博物館的典藏稀世珍寶藝術品，並融入華麗的文藝復興風格宮殿建築瑰寶特色。包裝色彩則選用勃根地紅、皇室棕、貴族紫等優雅的色系，展現不凡的極致藝術元素。

此外，Haagen-Dazs冰淇淋月餅風味更全面升級，「珍藏蒙娜麗莎」為今年首度推出的法式手工堅果莎布蕾冰淇淋月餅，開創獨特的味覺體驗。「羅浮典藏」的哈密瓜芒果雙層夾心內餡及多口味冰淇淋月餅展現多層次風味。

「邱比特獻禮」以冰淇淋結合高級可可製成的巧克力脆皮，為巧克力控們的中秋節獻上最香醇的心意。「勝利凱獻」冰淇淋搭配紫薯、柚子、伯爵紅茶、無花果乾與黑芝麻巧克力脆皮，而「月神祈願」則是冰淇淋。

Haagen-Dazs攜手台灣藝術家Attilio簡明正、孟耿如，首發限量6款中秋限定「 極致藝術NFT」，將抽出800名幸運兒，另推出線上線下藝術展，邀消費者盡享藝術。

Haagen-Dazs搭上最夯的元宇宙NFT熱潮，特別邀請兩位藝術家Attilio簡明正及孟耿如合作，以Haagen-Dazs「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒設計為主題進行共6幅的藝術創作，且鑄造為Haagen-Dazs極致藝術NFT。消費者在1年9月10日前購買Haagen-Dazs中秋月餅禮盒或提貨券，即日起至9月10日前於台灣哈根達斯Line官方帳號（@haagen.dazs.tw）綁定及登錄發票，就有機會獲得Haagen-Dazs中秋限定「極致藝術NFT」兌換代碼，共800份，中獎者憑兌換代碼可於指定NFT平台(Jcard)免費隨機兌換6款極致藝術NFT的其中1款，永久收藏極致的數位藝術。

此外，Haagen-Dazs不僅將敦南旗艦店打造為藝廊，展出藝術家Attilio與孟耿如的實體畫作，讓消費者一睹藝術風采；更打造H?agen-Dazs×羅浮宮線上藝術特展，帶領消費者一秒踏入藝術殿堂，透過360度的沉浸式虛擬展間深入了解每款聯名禮盒的設計概念以及NFT作品，盡享極致藝術。