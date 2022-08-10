雲林縣環保局持續聯手警察局實施「日夜間無預警土石方運輸車輛攔檢」專案，已攔查未攜帶證明文件車輛70輛，移送檢調單位偵辦共57件，裁罰金額總計達240萬元。（雲林縣政府提供）

雲林環保局為杜絕外縣市車輛進入雲縣任意傾倒剩餘土石方，去年（2021年起）聯手警察局實施「日夜間無預警土石方運輸車輛攔檢」專案，凡未持有明確及合法的來源及去處的土石方運輸車輛，即視為違反廢棄物清理法等相關法令，至110年12月已攔查未攜帶證明文件車輛70輛，移送檢調單位偵辦共57件，裁罰金額總計達240萬元。

雲林縣環保局指出，近期外縣市聯結車輛又有增加趨勢，來源、去向不明，且未經許可任意傾倒土石方，甚至夾雜廢棄物，今年（2022年）又延續去年「無預警土石方運輸車輛攔檢」專案，針對未攜帶土石方證明文件的車輛加強攔檢。

環保局表示，此方案結合檢、警單位，落實攔檢、取締、過磅、扣車，以杜絕土石夾雜廢棄物、不明土方任意回填雲林縣土地。經查獲車輛未依規定攜帶文件，依違反廢棄物清理法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，若倘非法清除、處理事業廢棄物，將處1年以上5年以下有期徒刑，得併科最高罰金1500萬元。

環保局呼籲，載運土石方務必依循市場秩序及法規規定，若涉環保犯罪，必要時由地檢署拍賣車輛，業者切勿以身試法。

環保局長張喬維表示，該局近期與雲林縣警察局合作嚴格執行查緝、攔檢台61及78快速道路的土石方運輸車，以及沿線農地違法回填、不明流向土石方案件。

他說，該局亦著手研擬扣車放置場地，以便長期扣押非法車輛，遭查獲非法載運土石方絕不放縱，嚴格執行絕無寬待，且處分金額將加重裁處，民眾如有發現不法傾倒或可疑車輛，請撥打環保局24小時免付費專線0800-556-003，或警察局110通報。