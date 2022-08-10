為因應年長者住老宅，不方便爬樓梯的居住環境限制，高市府都發局啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，即日起受理申請，協助65歲以上長者及身障市民從老舊公寓換居到有電梯的社會住宅「建國新城」，月租8600元，申請人自有的老舊公寓，可委由社宅包租代管業者轉租給一般市民，還能有租金收益。

高雄市都發局長吳文彥表示，本計畫係以位於鳳山區建國路二段「建國新城」共6戶，作為換居計劃標的。該社宅為電梯大樓，周邊公共設施完善，有大東公園、文山國小、鳳山商工、建國市場、工協市場及全聯福利中心、大潤發等賣場，且鄰近鳳山火車站、捷運鳳山站與長庚醫院，周邊居住服務與環境品質完善。

吳文彥說，換居「建國新城」每戶房型均為3房2廳2衛，每戶室內空間約27坪(含陽台)，內附傢俱家電，如床架床墊、沙發桌椅、冷氣、冰箱、洗衣機、廚具收納空間、抽油煙機、瓦斯爐及熱水器等家居所需設備，含管理費每月租金8600元（水電瓦斯費自付）。

高市都發局表示，申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在本市合計僅持有1戶住宅，該戶屋齡達15年並為位於2樓以上無電梯之合法建物，且家庭年所得低於50%分位點之平均所得(2022年度為113萬)，平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（2022年度為5萬467元）等條件，即可提出換居申請。

申請人原持有住宅則轉作社會住宅出租，由市府委託的社宅包租代管業者審查物件並辦理媒合轉租，申請人還可以獲得租金收益、每年最高1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。

高市都發局考量長者對換居的疑慮或家庭內需溝通共識，此換居計畫先以6個月為期，採郵寄方式隨到隨辦方式受理申請，受理時間自2022年8月10日至2023年1月31日，相關申請書表可至都發局公告專區下載。(記者張雅雲/高雄報導)