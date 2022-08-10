「網球一姊」謝淑薇曾與網球好手的弟弟「A鵬」謝政鵬發生糾紛，控告弟弟竊盜，事後謝男在打線上遊戲時，發現有玩家在遊戲留言版上，發文「憨兒國手」、「吊高偷錢包」、「怎麼把網球動作和偷竊手結合」，謝男憤而提告王姓、洪姓2名玩家誹謗，檢警調查時，洪辯稱帳號有給他人使用，不是他發言；另王則稱謝遭姊姊提告一事，媒體均有報導，沒有誹謗意圖，台北地檢署認為2人罪嫌不足，10日不起訴2人。

警方調查，洪、王2人分別於今年2月27日、3月29日晚間在網路線上遊戲「天堂M」的玩家對話留言版上，發文「憨兒國手起床」、「吊高偷錢包」、「過頂偷錢包」、「你要不要講解一下怎麼把網球動作和偷竊手結合」，事後被影射的網球好手謝政鵬報警提告。

檢方調查時，洪男辯稱該發文帳號有給別的玩家使用，他的等級很低，不能在留言版上發言，他不知是誰留言，另王男坦承發文，但辯稱他不知道謝男也在玩遊戲，他只是參與其他玩家的討論，沒有針對謝男發言。

檢方認為，洪男帳號發言「憨兒國手」並未具體指明是謝男，至於王男發言謝遭胞弟提告竊盜一事，因媒體均有報導，是屬於對新聞事件的合理評價，認難涉及誹謗刑責，且無須傳喚2人，依罪嫌不足，將洪、王2人不起訴。