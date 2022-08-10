「明懷號」保溫箱首次使用，由澄清醫院中港分院新生兒加護病房主任黃元韻親自照護。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

駱姓台越夫妻的雙胞胎兒子在一月間早產，並於澄清醫院中港分院新生兒加護病房接受照護，期間夫妻倆看到許多病嬰，心生憐憫，為讓住院的嬰兒得到更好照護，因而斥資百萬元購置在醫界號稱法拉利等級的新生兒保溫箱，贈送給該院新生兒加護病房，院方也取捐贈夫妻名字中一字命名「明懷號」做為永久感念。

澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻說，根據國健署統計，台灣每年有將近2萬名早產寶寶出生，約占所有新生兒的8％至10％；「明懷號」捐贈者駱明智夫妻，今年一月底在該院誕下早產雙胞胎兄弟，35周即出世的兄弟倆因呼吸窘迫緊急搶救，在醫護團隊悉心照護下，順利度過危機，健康出院。

駱明智捐贈時表示，他的母親因罹患癌症，幾年前也都是在澄清醫院中港分院就醫，並在加護病房醫護努力下起死回生，歷經穩定恢復三年後才離開人世，雖然不捨，但充滿感謝，此次雙胞胎兄弟又受澄清醫院醫護人員照顧，他太太在早產雙胞胎住院期間都會到院親餵母乳，看到許多生病的嬰兒，心懷憐憫，夫妻倆討論後，決定盡自己所能捐贈此保溫箱，讓住院的嬰兒得到更好照護。

黃元韻說，這款保溫箱可在敞開式護理、封閉式護理及過渡狀態下為新生兒提供理想溫度調節，給予早產兒更完善的治療與照護，為感謝這項捐贈善舉，該院特別從兩位捐贈夫妻的名字中取一字，命名為「明懷號」，以祝福每個寶寶都有健康光明的未來，懷抱希望與美好。

黃元韻指出，此台高階且多功保溫箱，進駐NICU的第二天就開始啟用，入住一位小於1500公克的早產寶寶，不僅全天候提供寶寶合適的溫度與濕度，量測寶寶體重，還有低分貝的音樂療癒、噪音監測，模擬母親子宮狀態，同時床位有傾斜、升降與旋轉功能，利於醫護團隊即刻進行早產兒治療照護，駱明智夫妻獲悉保溫箱已啟用救助，感到非常高興。

該院總院長周思源，對駱明智夫妻這項善行深表謝意，並表示此捐贈百萬新生兒保溫箱令人感動，是一份無比珍貴的愛，化為疼惜對台中在地寶寶們的大愛，將造福未來無數需要救治的早產兒。