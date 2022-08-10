72歲林姓果農手機收到詐騙集團佯稱融資理財投資，要求他申辦網路銀行，要誆騙其帳號做人頭帳戶，行員於林男臨櫃綁訂約定帳戶時發覺對方帳號有異，機警報警方處理。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

詐騙手法再翻新，現在流行騙帳戶再用話術誆騙帳戶所有人轉匯款，讓被詐戶頭的民眾淪為車手；台中大里23歲張姓男子暑期打工，詐騙集團要他提供名下金融帳戶，先匯入149萬元不法所得再誆騙他匯款給廠商，就能抽取1％佣金報酬；另，北屯區1名72歲林姓男子，收到理資投資簡訊要他申辦網路銀行再綁定為詐騙集團帳戶；倆人都在行員機警下發現異常進而報警處理。

詐騙帳戶因國人防詐意識抬頭，已被民眾通報或警方封鎖後無法利用，台中警方發現詐騙集團手法轉變，開始連詐騙帳戶也用騙的，先騙取帳戶後，再來騙取帳號被害人或其他詐騙案件被害人的金錢。

大里張姓男子於夜店遭陌生男子詢問是否要打工？並謊稱自己販賣貓砂等寵物用品，工作內容只要張男跑腿協助匯款給上游廠商，就能抽取1％佣金報酬，但張男需提供自己的金融帳戶，對方先匯入149萬元進該帳戶，之後更要求他依指示轉匯到指定廠商戶頭，其實是協助詐騙集團轉出不法所得。

日前張男到銀行匯款，行員發現帳戶異常立即通報警方，張男才恍然大悟打工不成反倒淪為詐騙車手，恐觸犯刑責，得不償失。

台中市警察局第五分局四平派出所日前也接獲崇德路一銀行通報，一名72歲林姓果農申辦網路銀行，但綁定約定詐戶疑似為問題帳戶；經詢問才知林男收到詐騙集團佯稱融資理財投資訊息，要求他申辦網路銀行，並設定詐騙集團提供的金融帳戶作為約定帳戶，疑後續再騙得林男網路銀行帳號密碼以用來做為詐騙帳戶。

唯行員於林男臨櫃綁訂約定帳戶時發覺對方帳號有異，才通報警方協助處理。經警方勸說，林男如依指示操作，其所設定的金融帳戶將淪為詐騙集團犯罪帳戶，讓自己身陷犯罪行為中，林男才驚覺這是詐騙集團騙人頭戶的手法，幸好警銀聯手阻止，也保住自己戶頭裏的存款免遭詐騙集團提領一空。