心碎! 才剛過父親節 4歲童爬窗墜樓不治│中視新聞 20220809

台中市北屯區一棟大樓昨（9）日發生4歲女童爬窗，自9樓墜下身亡的意外，值得一提的是，該棟大樓陽台有加裝鐵窗格柵，但警方勘查現場後發現陽台置放洗衣機與雜物，女童疑似爬上洗衣與雜物堆，才不慎自窗台柵欄縫隙摔下。

台中市第五分局9日6時14分接獲報案指稱北屯區景賢南二路某大樓發生女童墜樓意外，經了解4歲陳姓女童由9樓自家後陽台墜落，緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救後仍宣告不治。

女童父母被大樓管理員通知女童墜樓時相當驚訝，直稱發時皆在家中熟睡中，初步調查父母皆無家暴相關前科，女童疑無人看管由後陽台開窗，不慎爬出窗外墜樓，目前警方積極調閱監視器及採證釐清案情，並報請檢方相驗以釐清女童死因。

值得一提的是，該棟社區的陽台的窗台下半部設有間距不一的鐵窗格柵，但警方勘查事故現場，發現陽台放置洗衣機與雜物堆，推測女童疑似爬上洗衣機與雜物堆，而女童體型嬌小，不慎自格柵的縫隙摔下。

事故發生的大樓陽台窗戶設有鐵窗格柵，女童疑似爬上與窗台騎高的洗衣機，不慎自柵欄縫隙摔下。（圖／民眾提供）

對此，台中市社會局也指出，初判父母並未違反兒童及少年福利與權益保障法，但已為近期內第二起孩童墜樓事故，呼籲家中若有幼童，建議加裝鐵窗或隱形鐵窗，留意窗邊有無置放可攀爬物品，嚴防憾事發生。