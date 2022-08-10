國防部政戰局眷服處前工程參謀官陳其麟上校，在職期間利用承辦「臺北市政校後勤區新建工程」機會，向承攬的鉅○公司代表三次要求並收受水電衛浴設備、馬桶等價值18萬5912元的物品，經過監委蔡崇義、陳景峻調查後，認定其違失情節重大，提案彈劾，監察院9日上午審查全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委蔡崇義、陳景峻指出陳其麟三項違失行為：

一、 鉅○公司曾申報停工，工期展延至103年4月30日，惟鉅○公司遲至104年4月10日才申報竣工，並接續辦理申請使用執照、工程初驗、正驗，於104年11月27日驗收完竣，於105年6月30日完成交屋，陳其麟擔任驗收，在工地，開會後對鉅○公司代表尤○茂表示家中新屋有裝潢需求，要求價值共計12萬7283元之水電衛浴材料。

二、 鉅○公司工期逾期351日，依工程契約規定，扣罰逾期違約金達契約總價之20％，上限1億6199萬9640元。鉅○公司申請履約爭議調解，政戰局指派陳其麟與會，陳其麟為裝修前述新屋，向尤○茂稱：「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」尤○茂依陳其麟所要求，訂購價值4萬8699元的TOTO牌溫水洗淨便座1組、置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2個，送給陳其麟。

三、 鉅○公司因履約爭議提出仲裁聲請，政戰局由陳其麟與會，於公告仲裁判斷結果前向尤○茂稱：「（傳送「大甲媽祖平安祈福酒」）幫我看有沒有賣這組」，之後由尤○茂代訂並送至陳其麟住處，再由鉅○公司以交際費名目核銷「媽祖祈福酒」9930元支出。

監委蔡崇義、陳景峻表示，陳其麟於辦理其法定職務的保固修繕、爭議調解及參與仲裁判斷程序期間，分別向廠商要求及收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」及「媽祖祈福紀念酒」三項不正利益所得，合計18萬5912元，刑事犯罪部分，案經臺中地院及臺中高分院判決，認係構成「貪污治罪條例」不違背職務收受賄賂罪。陳其麟於86年自國防大學中正理工學院畢業後，服役期間逾20年，深受國家栽培，卻利用職務之便，藉機向廠商要求並收受不正利益，情節重大，應提案彈劾，達成整飭官箴，澄清吏治的目的。