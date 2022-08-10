記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）下修本季營收預測，並警告隨著個人電腦和智慧手機晶片需求減弱，下一季的自由現金流恐將由正轉負。另一方面，在拜登總統簽署晶片法之後，美光宣布到2030年將投資400億美元在美國生產晶片。

周二美光股價收跌3.7%，使晶片股陷入拋售，費城半導體指數重挫4.57%，創下6月16日以來最大單日跌幅，30檔成分股全軍覆沒。應材跌7.58%，泰瑞達（Teradyne）跌近7%，安森美半導體（On Semiconductor）跌逾6%。前一日發出營收預警的輝達收跌3.97%。

美光警告，在全球主要經濟體陷入衰退的擔憂籠罩下，消費者和企業持續縮減支出，因此自家DRAM和NAND晶片需求下滑，2022財年第四季（至8月底）與2023財年第一季市場環境將充滿挑戰。

美光將第四財季經調整後營收目標從介於68億～76億美元下修至該目標區間的低標，遠不及市場預期。

美光表示，受總體經濟環境和供應鏈吃緊影響，客戶調整庫存的情況將更為普遍，因此美光將減少2023財年在晶圓鑄造設備方面的資本支出，2023財年資本支出將較前一年度「大幅下滑」。

另一方面，在拜登總統周二簽署《晶片和科學法案》（CHIPS and Science Act）完成立法後，美光隨即宣布，從現在起到2030年將投資400億美元在美國製造晶片。

為了強化美國國內的半導體生產與技術研究，該法案將提供527億美元補貼、25%總值約為240億美元的投資稅負抵免，以及在未來10年投入2000億美元促進美國的科學研究與發展，以確保應對中國的競爭力。

美光這項投資案將得到晶片法的補貼與信貸支持，該公司表示，這項投資案將在美國創造多達40,000個工作機會，其中包括5,000 個高薪的技術和營運職位。額外增加的產能將使美國記憶體晶片生產的市占率從2%提高到10%。

美光預期新投資案將在2026年至2030年投入生產，具體計畫將在幾周內公布。

晶片法案完成立法後，高通承諾將加碼42億美元採購格羅方德（ GlobalFoundries）紐約廠的晶片。高通並宣布未來5年將把在美國的半導體生產占比提高50%。

英特爾在今年1月份宣布將在俄亥俄州打造一座新的晶片生產基地，初步將投資200億美元，總投資規模預計達到1000億美元，英特爾此前已經表示，這項投資案的規模取決於晶片法提供多少資金。