從日本軟體銀行8日公布最近1季財報得知，旗下願景基金因投資組合偏重於科技產業，加上這些族群的股價又表現失利下，造成這檔規模龐大的基金在2022前半年，已出現近500億美元鉅額投資虧損。因此，軟銀也正想辦法將手中持股出脫變現。不過，在目前股市行情欠佳下，真正能拿回多少現金才是外界所關心的。

軟銀創辦人同時也身兼執行長的孫正義8日曾表示，可能會釋出旗下售資產管理公司Fortress，但未透露交易金額是多少。同時，也計畫在最近1季中，藉著賣出美國電信業者T-Mobile股票，希望能籌得24億美元資金。

外界認為，孫正義把軟銀獲利來源放在投資科技業者股票上，漸漸不再經營一些產業。尤其是投資新創公司，不僅掛牌時有錢可拿，等股票上市後也可以賣股變現。所以，極不願把願景基金持有的股票賠錢釋出。

調研單位Redex Research也認為，遠景基金現在握有的股票大都是下跌的，故外傳將大舉賣出持股的消息很難成立。但若真要賣出手中股票，電商業者有韓國亞馬遜之稱的Coupang以及食品外送平台DoorDash，都是可能的對象。

事實上，軟銀昔日的聚寶盆願景基金，在4到6月賣出不少持股，包括耳熟能詳的Uber、房地產交易線上公司Opendoor Technologies以及中國大陸的貝殼找房，且拿到56億美元。

之前因看好自駕技術，加上孫正義又支持，軟銀成了Uber最大股東。不過，就在Uber放棄研發自動駕駛項目後，未來價值頓時缺少想像空間，軟銀也開始大幅賣出持股。Redex Research估算，軟銀這次認賠出清Uber後，才拿到15億美元左右。

美國大券商Jefferies指出，現在只要價格可以，軟銀就接受把手中資產變現。這對軟銀的股東來說是好的，不過對軟銀曾經投資的那些全球公司來說，相對卻是不好的。

以2022年新冠病毒剛出現，全球景氣掉到谷底之際來說，孫正義那時表示新創公司的表現已經不行了，故出脫持股。同樣地，軟銀也曾賣掉流動性佳的阿里巴巴股票來籌資。

不過，隨著全球股票愈來愈不好做，孫正義表示將從以前主動出擊，改採防禦性方式。同時，也會縮減軟銀日後投資規模以及樽節成本。Jefferies認為，未上市股票的價格還是比上市的漲太多，股價大幅下修還是有可能會發生。不過，若一語成讖，投資報酬率的投入成本因此就會被墊高。