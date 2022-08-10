美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧大陸強烈反對，堅持訪台並與蔡英文總統會面，此舉觸怒北京，宣布在台海周邊進行實彈軍演，同時禁止多項農漁產品進口，對台灣發動經濟制裁。有專家擔心，若範圍持續擴大，恐會引發蝴蝶效應，美國也可能面臨制裁，民眾恐怕得承受供應鏈緊繃、物價上漲的嚴重後遺症。

abcnews報導，大陸可能會削弱台灣出口產品的能力，而台灣是美國第十大貿易夥伴，除了車輛與機械之外，半導體更是台灣重要的出口產品，因為台積電是世界上最大的晶片製造商。

台大經濟系教授林明仁表示，「有人認為大陸可以封鎖台灣的港口，讓晶片無法順利出口，如果這真的發生了，那就另當別論，但我認為，距離此事還相當遙遠。」

報導提到，如果大陸真的制裁台灣半導體，美國企業可能被迫使用自家生產的晶片，這也面臨價格上漲的問題，林明仁說：「在美國生產晶片的單位成本比台灣高50%。」

報導指出，大陸還可以透過制裁貿易的方式報復美國，此舉代表美國消費者需要面臨更多的供應鏈問題與價格不斷上漲的困擾，耶魯大學經濟學助理教授Kai Hao Yang表示，「如果大陸制裁的手段升級，會進一步加劇目前遇到的供應鏈問題。」

儘管外界對於大陸制裁台美的行動相當憂心，甚至擔心兩岸會有軍事衝突的可能，但前美國駐華大使、前參議員Max Baucus認為，「短期內可能出現干擾，但不會造成長期的衝擊。」

Max Baucus補充說道，「大陸與台灣的貿易連結性很強，且大陸崇尚穩定，他們希望保持國家經濟穩定，這就關係商業。」

目前美國消費者遇到40年新高的通膨與可能的經濟衰退，加上美中關係惡化，經濟前景再出現不確定因子，且過去數十年，美國相當依賴大陸生產廉價商品的能力，但那些日子可能已經結束，林明仁說：「過去20年的低價時代已經結束了，我不認為會馬上發生，但一定會逐漸發生。」