民進黨桃園市長參選人林智堅對於台大學倫會結果感到遺憾。（賴佑維攝）

台灣大學學術倫理審定會9日判定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，林智堅今天受訪說，程序確實不公，對學倫會審定結果遺憾也難以接受，收到文件後，將和律師團研議後續處理。林也說，雖然對結果遺憾，但他還是會相信台大未來還是會培育優秀人才。

對於台大學倫會認定抄襲，林智堅表示，程序確實不公，他提出人證、物證、公證資料，很可惜、很遺憾在台大學倫會召集人蘇宏達召集下，沒有驗證資料是否有爭議。他說，求學階段他錯過最黃金的時段，所以出社會後盡可能回到校園繼續充電，不論是中華大學或者台大的日子，都非常珍惜進到校園。而在台大充電期間他擔任議員，也盡量到學校上課，後來幾乎就投入市政工作，論文交的時間才會比較晚，遺憾學倫會用交的時間比較晚就是抄襲，卻忽略人證、物證、公證後的資料。

林智堅強調，對學倫會決議相當遺憾也難以接受，但還是相信台大未來持續為國家培育優秀的青年學子。林說，這兩件事是分開的，他還是珍惜在台大的時光，也相信台大還是秉持教育精神培育很多優秀人才。林智堅說，過去擔任市長8年來，市民肯定他市政上的成績跟政績，對於學位，捍衛是他人格跟清白，但絕對不會影響為桃園市民服務的初衷。

林智堅也說，論文寫作過程他非常努力，也謝謝老師指導，因為他是在職生，大家可以相信他論文品質也許不夠好，這可以被檢視、被批評，但是沒有抄襲是事實，學倫會應該就人證、事證、公證資料調查，而不是在論文尋找瑕疵。

對於台大突襲？林智堅還原，8月9日早上9時30分競辦管理室收到台大信件，不過同仁約莫中午拿到，當下的確有被突襲的感覺。且8月9日凌晨12點透過律師寄Email到台大，願意也有排2時間到台大說明，或者由學倫會安排時間。林表示，先前提到蘇宏達有定見、偏頗言論，希望他迴避。但兩次電子郵件後台大認為不需要迴避。他覺得為了他清白，還是決定到學倫會說明。林智堅說，很遺憾、很訝異台大這麼大動作開記者會，顯然看得出很多資料都準備好了。

對於中華大學論文部分，以及是否退選？林智堅表示，已經把書面資料送到中華大學，也會到學校說明。至於參選的事情，他已經歷第4次選舉，每次都會面對不實指控跟攻擊，但選舉結束就結束了，參選桃園市長不論是過程有什麼樣的波折或風雨，不會影響想要服務桃園市民的初衷。

他說，退選是對手的期待，對手的想法路人皆知，從他一被徵召參選桃園市長，抹黑跟攻擊沒有停下來，幾乎是全黨打一人。他鋪天蓋地被國民黨側翼、粉專天天攻擊，試圖抹殺過去8年他在新竹市政績，摧毀他人格，不需要陷入對手設定的戰場，還是會按步就班，步步為營，透過牛肉跟政見，也希望能讓這場選舉是正向、歡喜的，不是每天都用負面選舉。

至於副總統陳建仁力挺，他說，陳建仁意思是時間會還給他清白，而選舉過程中，對手就是會抹黑會攻擊，但是時間會驗證最後事實真相，還是會照著他腳步按部就班，把選舉工作做好，學位的部分，等收到相關文件、書件後，會透過律師團討論做後續處理。另國家圖書館下架他論文，他則是表示尊重。