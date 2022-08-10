新北幼兒第二劑莫德納 11日開始預約。（新北市衛生局提供）

疫情雖然趨緩，但有微幅上升趨勢，新北市衛生局表示，6個月至5歲幼兒第2劑莫德納疫苗接種11、12日開放預約，將在18至21日在212家醫療院所、29家衛生所、中和Global Mall／林口MITSUI OUTLET PARK接種站。

新北市衛生局表示，新北市13處社區篩檢站自8月11日停止服務，民眾有確診判定及看診給藥需求，可透過18家採檢醫院或衛生局指定視訊診療機構，需自付掛號費及健保部分負擔。如符合公費COVID-19檢驗條件，仍可至18家採檢醫院進行PCR採檢。

18家醫院包括新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院、板橋中興醫院、輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立臺北醫院、部立樂生療養院、樹林仁愛醫院、耕莘醫院（含安康分院）、恩主公醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、台大金山分院、汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工、部立雙和醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院。