以直率發言及搞笑風格受到歡迎的人氣網紅「丹妮婊姐」，經常透過拍片及社群分享生活與人生故事，吸引眾多粉絲追蹤，繼上回相隔2年飛美國會男友後，丹妮婊姐日前再度赴美，不忘跟粉絲分享當地生活，其中發生許多「鳥事」，昨天(8/9)她就驚呼跨國會男友根本是「參加愛情大會考」，透露兩人衛生習慣差很多，讓她傻眼「美國有這種文化嗎？」。

丹妮婊姐目前人已在美國，她昨天在臉書發文，要大家別覺得她到美國見男友是很浪漫的事情，她覺得根本是個考驗，「每次來美國，我從頭到尾最不解的就是，被髒鬼教如何成為一個乾淨的人」，表示乾淨跟髒是比較出來的，她的朋友鳳姐就覺得她是世紀大髒鬼，但丹妮婊姐覺得洋男友比她髒多了，大爆男友可以用過的碗堆2天不洗。

丹妮裱姐表示，自己沒潔癖，但碗盤她是用過就馬上要洗的類型，也因此經常幫男友洗碗，沒想到有天男友竟然跟她說：「寶貝，我愛你，但是吼，你真的洗的碗都有夠不乾淨，你以後不要洗了沒關係」，讓她內心大吐血，「被髒鬼指正我洗碗不乾淨」真的有夠冤，明明碗堆著不洗的男友更髒。

另外，還有拖地的習慣，丹妮婊姐透露從小到大的認知就是拖把浸清水並擰乾後使用，她家剛好沒有使用地板清潔劑的習慣，結果在洋男友住處準備拖地時，男友看見她用清水，覺得很不可思議，跟她說要用清潔劑不然拖不乾淨，而且會有細菌，「我都還要再加漂白水，這樣才能殺死細菌！」，還示範拖地，想為她展現這樣拖之後，水會變很髒。

丹妮裱姐聽了大翻白眼，「講的他好像整潔大師，碗不都堆兩天才洗嗎？這在台灣老早蟑螂派對好嗎？」，沒想到才內心覺得沒用地板清潔劑好似有點心虛時，「他老兄拖把完全不擰乾，整坨如同女鬼上岸頭髮的濕度直接往地上拖！」，讓她內心尖叫：「美國有這種文化嗎？」，問了男友怎不擰乾，對方還以整潔大師姿態回應：「寶貝，這樣才能夠乾淨啊，等下用乾的布再擦乾！」，拖完炫耀地板上的水有多髒。

丹妮婊姐爆料，教導她拖出無菌地板的男友，接著將那桶髒水插著拖把放在一旁，一放就是兩天沒收，「我到底為何被髒鬼教學如何成為乾淨的人！我還被教學白色衣服要單獨洗(再度以整潔大師姿態覺得我很髒)，這樣才乾淨，但他自己的內褲跟抹布一起下去洗哈哈哈哈哈哈哈哈哈阿哈哈阿哈哈哈！」。

經歷這些跟衛生習慣有關的事，讓丹妮婊姐不禁大嘆：「真的是距離最美」，表示自己如今親身體會，真的完全懂了，「難怪我每次遠在台灣都覺得談戀愛很棒，單身都覺得好想脫單喔~人家好想交男友~但一到美國，我卻都每天出現三次想要 ㄍ案掉對方的念頭」。