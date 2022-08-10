在大陸車市逐步復甦下，汽車零組件7月營收普遍回升，麗清(3346)7月合併營收5.02億元，月增15.58％、年增35.72％，續創同期新高；累計前7月合併營收31.83億元，年增3.14％。廣華-KY(1338)7月合併營收7.06％，月增2.88％、年增20.83％；累計前7月合併營收44.26億元，年增12.61％。與汽車相關的宇隆(2233)，7月合併營收2.86億元，月增3.3％，年減4.67％；累計前7月合併營收20.36億元，年增3.59％。

麗清逐步擺脫大陸疫情封控干擾，上海、東莞、武漢及桃園等生產基地產能稼動率持續提升。大陸整體車市逐步回溫，終端新車款吉利星越L、大眾邁騰，長安CS35，寶馬X1的銷售表現，帶動麗清客戶包括華域視覺科技、海拉車燈等LED車燈模組產品出貨。

針對桃園觀音廠規畫，麗清為因應美國知名車廠客戶長期訂單需求，預計第三季完成增設一套自動化產線，進一步提升整體產能。

廣華-KY表示，從大陸整體新車銷售市場來看，三大日系車廠今年以來銷售保持成長趨勢不變，本田、豐田與日產7月份在大陸銷售年增率分別達23.5％、6.0％與4.6％，5個月來首次超過去年同期的成績，可看出車市振興政策有效提升汽車消費需求，加上新能源汽車市場進入快速發展階段，預期庫存去化期間有機會提前縮短。

宇隆7月合併營收2.86億元，即便步入第三季汽車產業傳統暑休淡季，主要自行車及其他類、工業應用類支撐。

宇隆今年上半年四大業務的營收比重分別為汽車類64％、自行車及其他類22％、工業應用類8％、醫療類6％，其中，自行車及其他類營收年成長22％，汽車產業供應鏈受到俄烏戰事、大陸封城、車用晶片短缺等負面因素干擾，僅較去年同期福成長，上半年稅後淨利3.51億元，年增30.26％，每股盈餘5.81元。