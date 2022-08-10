台中楊姓男子因女同居人的4歲張姓兒子不聽從他管教，他竟以握拳和掌摑之方式毆打張童，造成盲腸破裂引發腹膜炎又因延誤送醫致死，最高法院駁回上訴，斥責楊男犯行嚴重，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年定讞。

楊與張姓男童及其母親同住在臺中市龍井區某地，去年6月20日晚上楊男見張不聽從其管教上床睡覺，並吵著要出門，先徒手掌摑張臉部及以握拳或掌摑之方式毆打張腹部數下，致張童受有手指寬度條狀瘀傷，及因腹壁遭受擠壓型態之外力鈍傷，造成盲腸破裂。

同年6月22日上午10點，楊才將張帶往附近之小兒科診所就醫，但楊並未告知醫師其痛毆張的情形，致醫師診斷為疑似便秘、胃炎，醫師並開立轉診單，楊未遵醫囑立即轉診，當天下午張持續發生腹部絞痛而全身癱軟倒地，送醫急救到院前即因敗血性休克死亡。

楊男犯後坦承因自己之行為造成張死亡，但辯稱只想掌摑張的臀部以管教，因張閃躲，才打到張腹部，他只犯過失致死罪。

一審台中地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將楊判刑8年，二審認定楊男犯後又未與張之父達成和解賠償損失，犯後態度實難認良好，情節既重，原審量刑過輕，改判有期徒刑9年以懲儆之，上訴後，最高法院駁回確定。