今年來受到風險資產波動劇烈，導致投資者大幅降低對加密幣的交易，美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global第二季虧損較預期擴大。

Coinbase表示第二季總成交量腰斬至2,170億美元，其中散戶成交量重挫68％、法人機構成交量也大跌46％。Coinbase還預期本季成交量將再度下滑，主要原因是部分加密幣新創公司聲請破產與金融市場普遍疲弱不振。

至於Coinbase第二季財報經調整後虧損達每股4.76美元，原本市場預期為虧損2.65美元。另外營收也遽減63％，遜於市場預期。