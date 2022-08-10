民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅台大論文被認定抄襲，碩士學位不保，黨中央隨即發聲明力挺，遭台北市長柯文哲形容是「ugly、太醜陋了」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中10日受訪表示，柯應該要清楚講說哪個地方醜陋，而非用泛泛一句話來醜化，這不是正確的態度。

陳時中上午赴中華文化總會參觀「備份一座城市」特展後接受媒體聯訪，對於林智堅論文風波，他否認自己有切割之嫌，強調林智堅還是他的盟友，這點沒有變，但學倫是專業問題，要在體制內解決，任何人在這時候來「扣帽子」都沒意義，大家自有公斷。

談及競選總部副主委、分區總督導高嘉瑜又提「1屍5命」，他表示，黨內裡面幾位發言人各有不同想法，但對自由民主的堅持、國家鄉土的愛護都一樣，但大家當到立委一定會有看法上的不同，他都尊重，因為這是民進黨非常重要的價值，但需要一致的時候就會一致。

此外，由於柯文哲諷刺民進黨在處理論文案就是「ugly」、「太醜陋了」，他質疑，要把這件事形容成「ugly」，應該要清楚講說哪個地方是醜陋的，而非用泛泛的一句話來醜化，用醜化來看待體制爭論的事情，這不是正確的態度。

至於高嘉瑜在臉書表態要「挺堅到底」，但合照卻是與台北市議員王世堅，由於王世堅曾呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」，此舉也被綠營支持者視為諷刺。陳則淡淡回應，本黨都是多元的傳統。