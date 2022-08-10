目前冥王星、土星、海王星及木星處於逆行狀態，而多星逆行讓人覺得肩上的擔子很重，備感壓力，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，12星座在四星逆行期間應注意的事項，其中雙子、獅子小心桃花劫；天秤、雙魚須注意金錢流向。

【注意情緒問題】白羊、摩羯

四星逆行期間，白羊、摩羯要留意的是情緒、壓力的排解，你本來就是容易鑽牛角尖、自己給自己壓力的類型，加上遇到問題喜歡自己悶著，不愛找人訴說，反而讓身邊的人為你乾著急，提醒下半年不管遇到好事、壞事都要記得分享，你就會發現親朋好友一直都陪在身邊。

【注意愛情問題】雙子、獅子

四星逆行期間，雙子、獅子要注意爛桃花與桃花劫，所以對於只想搞曖昧的人，或著是你的主管丶客戶，甚至是已婚者的私下邀約，建議你還是睜大眼睛，畢竟對方很可能只是寂寞難耐，要你陪陪他而已，面對這種給不了承諾的對象，建議不要輕易赴約。

【注意事業問題】天蠍、水瓶

四星逆行期間，天蠍、水瓶要注意職場上的突發狀況，可能公司、職位會發生異動，或有突如其來的意外，大大影響你的工作選擇，不過若你能善加利用此狀況，並好好發揮工作能力，那麼借此機會脫穎而出絕不是問題。

【注意家庭問題】金牛、處女

四星逆行期間，金牛、處女的煩惱來源主要來自家人，可能是父母長輩過度的關心讓你感到負擔，或是家裡多出許多開銷需要你幫忙，也可能是碎嘴親戚在你面前問東問西、炫耀比較，讓你不堪其擾，這種來自家庭或甜或苦的負擔，讓你想甩也不知該怎麼甩開。

【注意朋友問題】巨蟹、射手

四星逆行期間，巨蟹、射手在考試或面試上只要付出更多的努力，才能得到好結果，相對的，當你付出百分之百的努力，那麼老天一定會給你滿滿的回報。另外巨蟹要特別注意，可能會有許久沒聯絡的朋友突然找你借錢。

【注意金錢問題】天秤、雙魚

四星逆行期間，天秤、雙魚要注意財運相關問題，很容易覺得自己手頭充裕，而大手大腳的花錢，最後才發現自己存款根本不足，提醒你要時時注意自己的金錢流向，做好收支管理與開源節流，免得錢怎麼不見的都不知道。