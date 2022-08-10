外星鬼怪「狀元」與他的坐騎「草地」，可愛又療癒。（台中市政府提供）

觀旅局邀請暑假一起來草悟道「搞鬼搞怪」。（台中市政府提供）

台中草悟道長期深耕的勤美集團，今年暑假串連特色店家結合傳統農曆七月，推出「草悟系．七月半」大型街區活動，創新詮釋鬼月形象。中市觀旅局長韓育琪說，邀請藝術家「阿咧A-Lei」打造出15米及8.5米的大型外星怪獸藝術裝置「草地狀元」作為活動主軸，迎接民眾把握快樂的仲夏時光。

韓育琪表示，台中草悟道始終維持特有悠閒風格，向來是市民放鬆休閒及外地旅客必訪的首選區域，市府多年投入各項硬體建設在草悟道，並舉辦各類節慶活動；如爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，已成功匯聚商業及人潮。

觀旅局委託勤美集團經營草悟廣場，今年初蛻變為「PARK2草悟廣場」，已經成為台中觀光新熱點。勤美集團自發性地串聯草悟街區店家發展營造創新風格，建立「草悟系」品牌；這次活動安排兩隻巨大外星怪獸「草地狀元」降落在勤美誠品綠園道西側與PARK2草悟廣場B1，慵懶姿態造型搞怪吸睛。

韓育琪指出，系列活動包含12、13日在市民廣場「LAY DOWN螢火晚會」，跟著鬼怪一起慵懶躺草皮聽音樂；26日在PARK2舉辦「真夏の夜の夢 Silent Disco」，體驗沉浸式音樂派對和街區店家舉辦的主題市集。9月5日前在勤美誠品綠園道B2雲端空間設有藝術家阿咧A-Lei《怪獸七個半》作品展等。

韓育琪強調，為推廣台中觀光旅遊，今年7月推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，旅行社團體旅遊只要符合相關條件，即可申請獎勵每團每人1000元，每團最高可獎勵3萬元，號召全國旅行業者帶團來台中；除「草悟系．七月半」，還可順遊科博館、美術館、審計新村、公益路美食商圈等熱門景點。