民進黨台北市長參選人陳時中提內湖交通塞車解方，多與國道增設匝道有關，也酸台北市副市長黃珊珊選舉不要「氣噗噗」，黃珊珊今酸回，陳不噴口水就不會有人氣噗噗，而被問及民調顯示有4成北市民不滿意內湖交通改善，黃珊珊表示，重點是現況不再惡化。

黃珊珊今上午出席台北市產業數位轉型平台記者會，會後受訪被問及陳時中酸她選舉不要「氣噗噗」，黃表示，因為聽到不公不義的事情才會憤怒，買不到快篩劑、買不到口罩，打不到疫苗時，哪個人不會氣噗噗，也酸陳時中「你不噴口水、就不會有人氣噗噗」

而根據中華亞太菁英交流協會的民調顯示，有4成台北市民不滿意柯市府的內湖交通的改善成績，黃珊珊則表示，民眾的意見會虛心地檢討，但內科地區道路面積已無法再增加，重點是現況沒有再惡化，強調市府硬體建設大部分都做了，高公局跟交通局每個月也都會開會，市府也有要求路肩開放通車，雙方一直都有保持合作。

黃珊珊也批陳時中的內湖交通政策，如端牛肉卻沒準備好鍋子，強調蓋匝道需要設計、政府程序還有用地徵收，兩年內根本無法達成，陳時中雖強調要與中央合作，但黃認為若中央跟地方合作還要看政黨顏色，就不是一個負責任的中央政府。