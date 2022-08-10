疫情紓困補助淪為詐騙釣魚網站的藉口，金門一位民眾沒拿到紓困金，反遭騙1萬多元。警方提醒，若收到手機簡訊、電子郵件或通訊軟體通知「恭喜你！可提領津貼」及「紓困4.0」網站連結，就一定是詐騙，千萬不要上當。

警方說明，金門A先生日前接獲不明人士傳送郵件，佯稱他符合申請紓困輔助計畫，A先生不疑有他，便點選對方提供之網址註冊帳號及密碼，再依照網頁指示填入銀行帳號、使用者代號和手機門號等資訊，隨後有自稱「紓困專員」者 透過line與A先生聯繫，請求提供授權驗證碼，A先生將個人資料填寫完成並告知對方驗證碼後，發現紓困金沒領到，反而綁定悠遊卡之郵局帳號遭扣款新臺幣1萬多元，驚覺被騙，遂向金湖分局報案。

金湖分局提醒，衛生福利部2022年並無因應疫情急難紓困的相關補助，也不會以電話、簡訊、郵件或提供外部不明網址連結，主動通知民眾申請紓困管道或網頁，更不會向民眾詢問有關銀行帳號、身分證字號等個人資訊要求匯款或保管帳戶。民眾應多加留意查證，勿輕信不明的紓困金申請釣魚網站。如接獲任何可疑紓困訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線，避免受害。